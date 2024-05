Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Nicht angeleinter Hund greift Polizeihund an

Tiefe Bissverletzungen hat ein Polizeihund am vergangenen Mittwoch in der Weststadt erlitten. Ein Beamter der Polizeihundeführerstaffel war in seiner Freizeit gegen 15.45 Uhr mit dem angeleinten Diensthund beim Gassigehen. Dabei passierte er im Bereich "Höll" zwei Personengruppen. Aus einer der Gruppen ging ein nicht angeleinter Hund unvermittelt auf den Polizeihund los und biss diesen mehrfach im Bereich des Kopfes und des Nackens. Ein Mitglied der Gruppe griff ein und zog den Hund vom Diensthund weg. Die 46 Jahre alte Hundehalterin muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Rotlicht missachtet - Unfall

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Schussenstraße/Allmandstraße ereignet hat. Ein 24-jähriger Seat-Fahrer war in der Schussenstraße in Richtung Bahnhof unterwegs und missachtete das Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge kollidierte er mit dem Hyundai eines 65-Jährigen. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, eine sofortige ärztliche Versorgung war jedoch nicht notwendig.

Weingarten

Unter Drogen hinterm Steuer

Deutlich unter dem Einfluss von Drogen stand ein 22-jähriger Autofahrer, den eine Polizeistreife am Montag kurz nach 14 Uhr im Stadtgebiet gestoppt hat. Ein Vortest verlief positiv auf THC. Der 22-Jährige musste die Beamten in der Folge zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Wagen musste er stehen lassen. Auf den Mann kommen nun ein empfindliches Bußgeld, mehrere Wochen Fahrverbot und Punkte in Flensburg zu.

Weingarten

Unbekannte zünden Fahrradständer an

Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist am vergangenen Wochenende an einem Fahrradständer in der Geschwister-Scholl-Straße entstanden. Bislang unbekannte Täter zündeten das Dämmmaterial unter dem Wellblechdach des Fahrradständers an. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 0751/803-6666 um sachdienliche Hinweise zur Tat und den Tätern.

Bad Waldsee

Fahrzeug ausgewichen - Polizei bittet um Hinweise

Bei starkem Regen ist einem 29-jährigen VW-Fahrer am Montag kurz vor 15.30 Uhr auf der L 300 zwischen Haisterkirch und Bad Waldsee eigenen Angaben zufolge ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Der 29-Jährige wich nach rechts aus, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei prallte er gegen den dortigen Bordstein, wodurch an seinem VW Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt indes in Richtung Haisterkirch fort. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem Lenker des älteren dunkelblauen Ford Transit geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Altshausen

Diebe stehlen Ortstafeln

Insgesamt vier Ortstafeln haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Dienstag, 30.04., und Donnerstag, 02.05., entwendet. Der Sachschaden wird auf rund 600 Euro beziffert. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Diebstahls und bittet unter Tel. 07584/9217-0 um sachdienliche Hinweise.

