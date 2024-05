Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Einbruch in Schulgebäude

Einbrecher sind über das vergangene Wochenende in die Schulen in der Zeppelinstraße in Fischbach eingestiegen und hatten es dabei offenbar auf Bargeld abgesehen. Die Täter bestiegen ein Zwischendach des Schulhauses und hebelten dort ein Fenster auf. In den miteinander verbundenen Gebäuden betraten die Unbekannten Klassenräume, den Kiosk und das Sekretariat. Dabei brachen sie verschlossene Türen auf und durchwühlten diverse Rollcontainer. Der angerichtete Sachschaden dürfte auf rund 1.000 Euro zu beziffern sein. Personen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel .07545/1700 an den Polizeiposten Immenstaad zu wenden.

Friedrichshafen

Zusammenstoß zweier Autos

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 13.45 Uhr auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf ereignet hat, mussten drei Beteiligte in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 71-Jähriger Ford-Fahrer wendete auf der Straße und fuhr in der Folge von einem Feldweg auf die Straße ein. Dabei übersah er einen in Richtung Markdorf fahrenden VW. Die 37-jährige Fahrerin bremste zwar noch ab, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Unfallverursacher, dessen 71-jährige Beifahrerin sowie die VW-Lenkerin und ein fünf Jahre altes Kind im VW mussten vorsorglich vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge zogen sich die Beteiligten eher leichte Blessuren zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen musste die Straße teilweise voll gesperrt werden.

Friedrichshafen

Tanksäule beschädigt und davongefahren

Weil er am Montag kurz nach 15 Uhr in der Albrechtstraße eine Verkehrsunfallflucht begangen hat, muss ein 77-jähriger Mann mit einer Anzeige rechnen. Auf dem Betriebsgelände einer Tankstelle touchierte er eine Zapfsäule und beschädigte diese dabei nicht unerheblich. Im Anschluss versuchte er augenscheinlich die Anlage zu reparieren, tankte und setzte seine Fahrt nach dem Bezahlen fort. Dass er einen Unfall verursacht hatte, teilte er nicht mit. Erst als weitere Kunden den Schaden meldeten, der auf rund 2.000 Euro beziffert wird, fiel der Vorfall auf. Durch die Videoaufzeichnungen der Tankstelle konnte der 77-Jährige schnell ermittelt werden. Ihm drohen nun entsprechend strafrechtliche Konsequenzen.

Kressbronn

Fahrunsichere Seniorin verursacht erneut Verkehrsunfall

Nachdem sie bereits Mitte April einen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun erneut im Straßenverkehr Sachschaden angerichtet hat, ermittelt die Polizei gegen eine 82-Jährige. Nach dem Vorfall im April (wir berichteten am 17.4.) fiel die Seniorin am Montagnachmittag auf der Straße zwischen Bodolz und Kressbronn durch ihre unsichere Fahrweise auf. Ein Verkehrsteilnehmer wurde aufmerksam, als die Autofahrerin mehrfach auf die Gegenfahrspur geraten war und am Ortseingang Kressbronn eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschild überfahren hatte. Dabei entstand an der Verkehrseinrichtung mehrere hundert Euro, an ihrem Wagen rund 3.000 Euro Sachschaden. Gegenüber den verständigten Polizisten machte die 82-Jährige einen stark verwirrten und nicht fahrtüchtigen Eindruck, weshalb die Beamten ihr die Weiterfahrt untersagten. Neben einer Anzeige wegen des Unfalls fertigten die Polizisten eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde, die nun über führerscheinrechtliche Konsequenzen entscheiden wird.

Meersburg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr auf einem Parkplatz am Kirchplatz ereignet hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer hatte mutmaßlich beim Ausparken einen abgestellten VW Touran touchiert und danach die Flucht ergriffen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt der Polizeiposten Meersburg unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Markdorf

Unfall im Einmündungsbereich

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Markdorf. Eine 59 Jahre alte Mini-Lenkerin bog von der Straße "Marktplatz" nach links in die Straße "Am Stadtgraben" ein. Mutmaßlich aufgrund eines irrtümlich betätigten Blinkers einer 70 Jahre alten Audi-Fahrerin, die in Richtung Gehrenbergstraße unterwegs war, schätzte die 59-Jährige die Situation falsch ein und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem Audi. Am Mini beläuft sich der Sachschaden auf rund 2.000 Euro, am Audi auf etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Hagnau

Auffahrunfall fordert Sachschaden

Blechschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 14.20 Uhr in der Ortsdurchfahrt in Hagnau ereignet hat. Ein 28 Jahre alter BMW-Fahrer wollte von der Bundesstraße nach rechts in die Ittendorfer Straße abbiegen und musste aufgrund einer Engstelle verkehrsbedingt abbremsen. Eine 55 Jahre alte Audi-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr dem BMW wuchtig auf. Am Wagen der Unfallverursacherin, der abgeschleppt werden musste, entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Am BMW beläuft sich dieser auf etwa 2.000 Euro.

