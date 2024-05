Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Schranke in Parkhaus beschädigt

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein bislang noch unbekannter Pkw-Insasse am frühen Montagmorgen die Ausfahrtsschranke des Parkhauses Prinzengarten demoliert hat. Der Lenker eines Pkw, dessen Kennzeichen bekannt ist, wollte gegen 2 Uhr aus dem Parkhaus ausfahren und hatte offenbar Schwierigkeiten an der Schranke. Ohne vorab den Notdienst zu kontaktieren, stieg daraufhin der Beifahrer aus und drückte die Schranke nach oben, um so die Ausfahrt zu ermöglichen. Dadurch wurde die Mechanik des Sperrwerks beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Sigmaringen

Diesel abgeschlaucht

Aus mehreren im Stadtgebiet abgestellten Baumaschinen haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 22.04. und dem gestrigen Montag insgesamt mindestens 160 Liter Diesel abgeschlaucht. Sowohl in der Bahnhofstraße, der Hinteren Landesbahnstraße und der Binger Straße wurden entsprechende Fehlstände festgestellt. Außerdem wurde an einem Fahrzeug ein Universalschlüssel gestohlen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der Diebstähle und bittet Zeugen der Taten oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Augenscheinlich aufgrund seiner Alkoholisierung hat ein 40-jähriger Pkw-Lenker am Montagabend in der Altshauser Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann während der Fahrt mit seinen rechten Rädern so stark an einen Randstein prallte, dass diese platzten. Im Anschluss rammte der Wagen beim Anhalten noch eine Laterne. Insgesamt entstand so ein Sachschaden von rund 5.500 Euro. Nach dem Aussteigen stolperte der Fahrer einen kleinen Abhang hinunter, verletzte sich aber nicht. Nach Begutachtung der Schäden an dem Wagen stieg der 40-Jährige wieder ein und fuhr zu einer nahegelegenen Werkstatt, wo er von der alarmierten Polizeistreife schließlich angetroffen werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von annähernd 0,9 Promille, woraufhin ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein von der Polizei einbehalten wurde. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Da er bereits kurz vor dem Unfall einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen haben soll, bittet das Polizeirevier Bad Saulgau diesen, sich als Zeuge unter Tel. 07581/4820 zu melden.

Bad Saulgau

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam es am frühen Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr in einer Lokalität in der Martin-Staud-Straße. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge sollen mindestens zwei Männer auf einen 26-Jährigen eingeschlagen und, als er am Boden lag, auch auf ihn eingetreten haben. Als der Sicherheitsdienst schließlich die Parteien trennte, soll der 30-jährige Hauptaggressor an diesem vorbei dem 26-Jährigen nochmals einen Faustschlag ins Gesicht verpasst haben. Hierdurch erlitt der Geschädigte neben einem Bluterguss auch Absplitterungen an den Zähnen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Meßkirch-Heudorf

Sachbeschädigungen

Am frühen Samstagmorgen im Zeitraum zwischen 5 und 10 Uhr haben unbekannte Täter auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Kapellenstraße zwei Straßenlaternen sowie zwei Wegweiser beschädigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07571/104-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell