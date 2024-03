Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Verkehrsunfall mit 84 Jahre altem Fußgänger in Saarbrücker Innenstadt

Saarbrücken City (ots)

Gegen 14 Uhr am Montagnachmittag kam es in der Dudweilerstraße in der Saarbrücker Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Golf, der von einer 47 Jahre alten Fahrerin geführt wurde und einem 84 Jahre alten Fußgänger, der versuchte die Fahrbahn zu überqueren. Der Fußgänger wurde durch den Pkw erfasst und prallte u. a. mit seinem Hinterkopf gegen die Windschutzscheibe. Derzeit ist davon auszugehen, dass der Fußgänger nur leicht verletzt wurde.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt unter der 0681/9321-233 in Verbindung zu setzen.

