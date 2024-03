POL-SBR-STADT: Verunfallter Motorradfahrer auf der B 51

Saarbrücken (ots) - Bereits am 9. Februar 2024 (Freitag) gegen 15:30 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann mit seinem grauen Kleinwagen die B51 aus Richtung Kleinblittersdorf kommend in Fahrtrichtung Saarbrücken. In Höhe der Güdinger Brücke wurde der PKW plötzlich von einem unbekannten Gegenstand an der Heckscheibe ...

mehr