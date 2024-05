Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Geschlagen und Geldbeutel gefordert

Von drei Jugendlichen um seinen Geldbeutel gebracht wurde am Samstagabend ein 17-Jähriger. Er sei gegen 20.30 Uhr im Bereich des Frühlingsfests von einem 15-Jährigen zunächst gegen den Kopf geschlagen und danach aufgefordert worden, sein Geld auszuhändigen. Nachdem er daraufhin seinen Geldbeutel zu Boden geworfen hatte, sei es ihm gelungen, vor der Dreiergruppe wegzulaufen. Das Geschehen wurde von Bekannten des 17-Jährigen ebenfalls beobachtet. Der Geschädigte wurde aufgrund von Kopfschmerzen von einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat und zu den Beteiligungen.

Sigmaringen

Landratsamt-Fassade besprüht

Unbekannte haben über das vergangene Wochenende die Fassade des Landratsamts am Leopoldplatz mit schwarzer Farbe beschmiert. Der oder die Täter sprühten unter anderem eine politische Botschaft an die Wand. In der Vergangenheit hatten Unbekannte in diesem Bereich bereits eine gehisste Israel-Flagge gestohlen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 bei der Polizei Sigmaringen zu melden.

Sauldorf-Wasser

Pkw macht sich selbständig

Offenbar auf abschüssiger Fahrbahn selbständig gemacht hat sich ein Pkw am frühen Montagmorgen. Die Polizei war gegen 2.30 Uhr von einem Zeugen verständigt worden, der in der Kirchstraße ein Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn stehend festgestellt hatte. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Handbremse nur leicht angezogen und der Wagen mutmaßlich von einem Parkplatz langsam auf die Straße gerollt war. Nachdem der Fahrzeughalter in der Nacht nicht erreicht werden konnte, schoben die Beamten das Fahrzeug kurzerhand wieder zurück und sicherten es gegen ein erneutes Wegrollen.

Mengen

Verkehrsunfall fordert Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der B 32 zwischen Herbertingen und Mengen gefordert. Kurz vor 14.30 Uhr geriet die 47-jährige Lenkerin eines VW mutmaßlich aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur und streifte dort den entgegenkommenden Renault einer 58-Jährigen. Danach prallte der VW noch in die Leitplanke. Während der Schaden am VW auf rund 8.000 Euro geschätzt wird, fällt dieser am Renault mit rund 1.500 Euro und der Leitplanke mit etwa 500 Euro geringer aus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

