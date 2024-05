Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Zu geringer Sicherheitsabstand dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Ailinger Straße ereignet hat. Ein 25 Jahre alter Audi-Lenker fuhr hinter einer 41-Jährigen, die ihren Mercedes verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Insgesamt entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 25-Jährige in eine Klinik.

Friedrichshafen

Mann im Ausnahmezustand

Offenbar im psychischen Ausnahmezustand hat ein 19-Jähriger am Sonntagmittag sowohl Polizeibeamte als auch einen Richter beleidigt. Der Mann war mehrfach negativ in Erscheinung getreten, weshalb die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Gegenüber den Beamten trat er hochaggressiv auf und warf im weiteren Verlauf unentwegt mit Beschimpfungen um sich. Weil er offenbar zuvor auch eine Scheibe eines geparkten Autos eingeschlagen hatte und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 19-Jährige weitere Straftaten begeht, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Im Telefonat mit einem Richter, der die Unterbringung in der Gewahrsamseinrichtung anordnete, betitelte er diesen ebenfalls mit beleidigenden Äußerungen. Aufgrund der sich verschlechternden psychischen Verfassung wurde der 19-Jährige in eine Fachklinik gebracht. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Tettnang

Wahlplakate beschmiert

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Obereisenbach sowie auch in Pfingstweid mehrere Wahlplakate beschmiert haben, sucht die Polizei Zeugen. Weil ein Täter in Obereisenbach an der Kreuzung Siggenweiler Straße / Dietostraße verfassungsfeindliche Symbole an ein Plakat schmierte, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Ermittler zu wenden.

Friedrichshafen

Nach Auffahrunfall davongefahren

Einfach davongefahren ist ein unbekannter Autofahrer am Sonntag gegen 21.45 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße. Der Unbekannte, der offenbar mit einem BMW unterwegs war, fuhr in stadtauswärtige Richtung und am Kreisverkehr zur Mühlöschstraße einem Renault auf. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu kümmern.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizisten beleidigt und bedroht

Mit Strafanzeigen muss ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Sonntagabend Polizeibeamte verbal attackiert hat. Angehörige hatten die Polizei verständigt, weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen beleidigte und bedrohte er die Beamten und wurde aufgrund seines angeschlagenen Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht.

Überlingen

Ausgebrochenes Rind verursacht Verkehrsunfall

Ein ausgebrochenes Rind hat am Montagmorgen gegen 8.15 Uhr im Bereich Reutehöfe und der L 200 a für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das Tier war von einem Schlachthof geflüchtet und rannte in Richtung Gewerbegebiet. Im Bereich der Lippertsreuter Straße rannte das Rind in einen fahrenden Pkw und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Alle Versuche, das ausgerissene Rind auf eine Weide zu treiben, scheiterten, weshalb das Tier, zur Verhinderung weiterer Gefahren, gegen 9.15 Uhr im Bereich der Straße "Zur Weierhalde" erlegt werden musste. Verantwortliche des Schlachthofs kümmerten sich um den Abtransport des toten Rindes.

