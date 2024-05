Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verdächtige Briefsendung sorgt für Großeinsatz

Friedrichshafen/Bodenseekreis (ots)

Verdächtiger Geruch aus einer Briefsendung hat am Samstagvormittag in der Ehlerstraße für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt. In der Post an ein ortsansässiges Unternehmen hatten Mitarbeitende gegen 9 Uhr einen auffälligen Geruch wahrgenommen und diesen der Polizei gemeldet. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von der Briefsendung eine Gesundheitsgefahr ausgeht, wurden vorsorglich die Einsatzkräfte alarmiert, um das Briefkuvert näher zu untersuchen. Nachdem der Umschlag unter entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen geöffnet wurde, stellte sich heraus, dass ein öliger Gegenstand für den stechenden Geruch verantwortlich war. Eine Gefahr bestand somit nicht, woraufhin die Einsatzmaßnahmen gegen 14 Uhr beendet werden konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell