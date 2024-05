Ravensburg (ots) - Überlingen Unfallflucht Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat am Freitag, gegen ca. 15:00 Uhr, in der Tiefgarage des Einkaufparks "La Piazza" einen geparkten Pkw angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. An der E-Klasse von Mercedes Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um eine silberne A-Klasse, ebenfalls von ...

