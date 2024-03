Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Polizeibeamte angegriffen+++Brand im Westend+++Motorradfahrer schwer verletzt+++Unfallflucht+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Polizeibeamte angegriffen und verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Riehlstraße, Freitag, 08.03.2024, 22:05 Uhr

(akl) Am Freitagabend wurden zwei Polizeibeamte des Biebricher Reviers gegen 22.05 Uhr in der Riehlstraße von einem 28 Jahre alten Mann tätlich angegriffen. Nachdem zunächst nur eine Ruhestörung und zu Boden geschleudertes Glas der Kontrollanlass war, richtete der Mann plötzlich seine Aggression gegen die Polizeibeamten. Seiner Fesselung widersetzte er sich durch Treten und Schlagen und verletzte dabei die beiden Beamten. Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde in Polizeigewahrsam genommen. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren für seine Handlungen verantworten.

2. Küchenbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Westend, Wiesbaden, Wellritzstraße, Samstag, 09.03.2024, 18:45 Uhr

(jul) Am Samstagabend kam es im Wiesbadener Westend in der Wellritzstraße zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus mit erheblichem Sachschaden.

Gegen 18:45 Uhr wurden der Polizei und der Feuerwehr durch mehrere Anwohner der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Wellritzstraße mitgeteilt. Durch die Einsatzkräfte vor Ort konnte ein Küchenbrand in einem Restaurant im Erdgeschoss des Wohnhauses bestätigt werden. Alle Anwohner hatten das Gebäude zu dieser Zeit bereits selbständig verlassen.

Durch die Lüftungsvorrichtungen konnte sich der Brand im Dachgeschoss des Wohnhauses ausbreiten, welches erheblich beschädigt wurde.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro im mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Alle Anwohner konnten im Anschluss der Löscharbeiten gegen 20:00 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen zur Brandursache ergaben Hinweise auf einen technischen Defekt. Brandstiftung kann derzeit ausgeschlossen werden.

Durch die Wiesbadener Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

3. 62-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Mainz-Kastel, Petersweg, Samstag, 09.03.2024, 14:04 Uhr

(jul) Am Samstagmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Petersweg in Mainz-Kastel schwer verletzt.

Gegen 14:05 Uhr befuhr der 62-jährige Motorradfahrer mit einem weißen Roller den Petersweg in Richtung Boelckestraße.

Vermutlich aus medizinischen Gründen verlor der Rollerfahrer die Kontrolle über das Zweirad und geriet in den Gegenverkehr. Der 62-Jährige stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden schwarzen Kleinkraftrad zusammen.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 62-jährige Zweiradfahrer schwer verletzt und musste stationär in ein Mainzer Krankenhaus eingeliefert werden. Der 64-jährige Fahrer des Kleinkraftrades erlitt bei dem Zusammenstoß nur leichte Verletzung und konnte die Unfallstelle selbständig verlassen.

An den beiden beteiligten Zweirädern entstand erheblicher Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

4. 43-Jährige flüchtet alkoholisiert von der Unfallstelle, Wiesbaden, Walkmühlstraße, Samstag, 09.03.2024, 14:30 Uhr (jul) Am Samstagmittag verursachte eine 43-jährige PKW-Fahrerin in der Walkmühlstraße in Wiesbaden mehrere Unfälle und flüchtete anschließend alkoholisiert von den Unfallstellen.

Gegen 14:30 Uhr versuchte die 43-jährige Fahrerin eines grauen VW Golfes in der Walkmühlstraße rückwärts auszuparken. Dabei streifte die Frau zunächst einen Baum. Beim anschließenden Rangieren fuhr die Dame noch mehrfach mit ihrem Pkw gegen die dortige Grundstücksmauer.

Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, verließ die Frau die Unfallstelle.

An dem Pkw, der Grundstücksmauer und dem Baum entstand erheblicher Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.

Durch aufmerksame Zeugen konnte das Kennzeichen des Fahrzeuges abgelesen und der Polizei mitgeteilt werden.

Die 43-jährige Frau konnte durch eine Streife an ihrer Wohnanschrift stark alkoholisiert angetroffen werden.

Nachdem sie die Streife zwecks weiteren polizeilichen Maßnahmen auf ein Polizeirevier begleiten musste, muss sie sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten.

Hinweise nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, Freitag, 08.03.2024, 19:00 - 02:45 Uhr

(cho) In der Nacht von Freitag auf Samstag fanden im Rahmen der Konzeption "Gemeinsam Sicheres Wiesbaden" wieder gemeinsame Kontrollen von Landes- und Stadtpolizei statt. Auch zivile Beamte beteiligten sich an den Kontrollen. Insgesamt konnten im gesamten Wiesbadener Stadtgebiet an elf verschiedenen Örtlichkeiten (u.a. Waffenverbotszone, Bahnhofsplatz, ehemaliges Einkaufszentrum Schelmengraben, Reisinger Anlage, Warmer Damm) 76 Personen kontrolliert werden. Dabei konnte in zwei Fällen Marihuana, einmal in geringer und einmal in nicht geringer Menge, aufgefunden werden. Weiterhin wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs aufgenommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Bei den Kontrollen in der Waffenverbotszone konnten erfreulicherweise keine gefährlichen Gegenstände festgestellt werden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell