Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Polizeibeamte angegriffen+++Körperverletzung+++Sachbeschädigung +++Trunkenheitsfahrt+++Sicheres Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots)

1. Polizeibeamte bei Verkehrskontrolle angegriffen,

Wiesbaden, Mainzer Straße,

Samstag, 02.03.2024, 01:15 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden Polizeieinsatzkräfte bei einer Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße in Wiesbaden körperlich angegriffen und leicht verletzt.

Gegen 01:15 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem grauen VW Golf die Mainzer Straße in Richtung der Autobahn A 671. Da der Fahrer mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war und teilweise rücksichtslos überholte, zog er die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung auf sich.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle kam der Fahrer nicht den Anweisungen der Polizeibeamten nach. Als der 21-Jährige daraufhin nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, schlug dieser in Richtung der kontrollierenden Polizeibeamten.

Bei der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte und der 21-Jährige leicht verletzt.

Nach den polizeilichen Folgemaßnahmen konnte der Mann das Polizeirevier wieder verlassen.

Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeivollstreckungsbeamte verantworten.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 telefonisch in Verbindung zu setzen.

2. Nach Streitigkeiten geschlagen,

Wiesbaden, Neugasse,

Freitag, 01.03.2024, 18:40 Uhr

(js) Am Freitagabend kam es in der Neugasse nach zunächst verbalen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung.

Ein 25-jähriger aus dem Landkreis Plön (Schleswig-Holstein) wurde von einer ihr unbekannten männlichen Person gegen 18:40 Uhr angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe dieses Gespräches kam es zu Streitigkeiten, was den bislang Unbekannten veranlasste, körperlich gegen den 25-jährigen vorzugehen. Dieser wurde hierdurch leicht verletzt, musste aber nicht weiter medizinisch versorgt werden.

Der Angreifer wird als etwa 25-30 jahre, ca. 1,70 m - 1,80 m groß, schwarze Haare, schwarzer Vollbart und mit südeuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke mit beigefarbenen Pelzkragen, einem schwarzen T-Shirt sowie einer schwarzen Mütze.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den Angreifer unter der 0611/345-2140.

3. Verteilerkasten beschädigt,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße,

Freitag, 01.03.2024, 19:50 Uhr

(js) Am Freitagabend beschädigte eine unbekannte Person mutwillig einen Stromverteilerkasten in der Dotzheimer Straße.

Gegen 19:50 Uhr schlug ein bislang nicht bekannter Täter mehrfach auf einen Verteilerkasten ein, riss an diesem herum, sodass die Abdeckung beschädigt wurde.

Die Person wurde als männlich, etwa 1,80 m groß, mit normaler Statur und mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trug einen grauen Hoodie, die Kapuze hierbei aufgezogen sowie eine schwarze Bomberjacke.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der 0611/345-2340 entgegen.

4. Betrunken gefahren,

Mainz-Kastel, Ernst-Galonske-Straße,

Samstag, 02.03.2024, 02:50 Uhr

(js) Am frühen Samstagmorgen wurde ein Pkw von der Polizei kontrolliert, dessen Fahrer erheblich alkoholisiert war.

Gegen 02:50 Uhr wurde von der Polizei eine Kontrolle eines Pkw Dacia in der Kasteler Ernst-Galonske-Straße durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 22-jähriger Mann aus dem Main-Taunus-Kreis, augenscheinlich stark alkoholisiert war. Ein Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 22-jährige wurde daher auf das Polizeirevier verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihn erwartet nun das entsprechende Strafverfahren.

5. "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden,

Freitag/Samstag, 01./02.03.2024, 19:00 - 02:30 Uhr

(jul) In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Stadtpolizei und die Landespolizei wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Die Schwerpunkte der Überwachung lagen u.a. im Bereich der ausgewiesenen Waffenverbotszone, der Reisinger-Anlage, dem Luisenplatz, dem Schlachthof und dem ehemaligen Einkaufszentrum Schelmengraben. Die Einsatzkräfte waren sowohl uniformiert, als auch zivil unterwegs.

An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein.

Es wurden bei den durchgeführten Kontrollmaßnahmen insgesamt 16 Personen kontrolliert. Erfreulicherweise konnten im Zusammenhang mit den Kontrollen in der Waffenverbotszone keine verbotenen Gegenstände oder sonstige gefährliche Gegenstände festgestellt werden.

Bei einer Personenkontrolle im Bereich der Reisinger Anlage konnte eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Weiterhin wurden die Wiesbadener Polizeireviere bei der Bewältigung von Einsatzlagen durch die Einsatzkräfte unterstützt.

Stadt und Polizei werden weiterhin bei Kontrollmaßnahmen eng kooperieren und regelmäßig in Wiesbaden präsent und ansprechbar sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell