Friedrichshafen / Eriskirch

Fahren unter Alkoholeinfluss

Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss kommen auf zwei Fahrzeuglenker empfindliche Bußgelder und mehrmonatige Fahrverbote zu. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stoppten am Donnerstagabend einen 57-Jährigen im Finkenweg in Eriskirch und einen 48-Jährigen in der Kreuzlinger Straße in Friedrichshafen. Beide überschritten bei einem Alkoholvortest den Grenzwert von 0,5 Promille und mussten in der Folge ihre Wagen stehen lassen sowie in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Friedrichshafen

Polizei sucht nach Vorfall auf Parkplatz Zeugen

Nach einem Vorfall am Dienstagabend auf dem Parkplatz beim Bodenseecenter in der Ailinger Straße sucht das Polizeirevier Friedrichshafen Zeugen. Eine Passantin und ein bislang unbekannter Autofahrer, der am Ausparken war, gerieten aneinander, weil der Autofahrer nach bisherigen Erkenntnissen den Weg der Frau schnitt und diese ausweichen musste. Als die 63-Jährige ihren Unmut kundtat, soll der Unbekannte aus seinem Wagen ausgestiegen sein und die Frau gestoßen haben, sodass diese stürzte. Anschließend fuhr der Mann mit seinem grünen Pkw davon. Personen, die die Situation beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Beteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Mann in psychischem Ausnahmezustand sorgt für Einsatz von Spezialeinsatzkräften

Für einen Einsatz von Spezialeinsatzkräften hat ein Mann im psychischen Ausnahmezustand in einer Wohnung am Hohenstauferplatz gesorgt. Am späten Donnerstagabend nach 23 Uhr meldete sich der 42-Jährige in seiner angeschlagenen Verfassung bei der Polizei, woraufhin Beamte zur Überprüfung an seine Wohnung fuhren. Zwischenzeitlich war auch unklar, ob möglicherweise Rauch aus der Wohnung des Mannes drang. Dies konnte so nicht bestätigt werden. Der 42-Jährige verbarrikadierte sich jedoch und drohte damit, sich etwas anzutun. Darüber hinaus bedrohte er auch die Einsatzkräfte und beleidigte sie. Nachdem der Mann nicht zugänglich war und zwischenzeitlich zwei Messer an sich nahm, wurden Spezialeinsatzkräfte zu der Einsatzörtlichkeit entsandt. In den frühen Morgenstunden überwältigten die Einsatzbeamten den 42-Jährigen, der sich zuvor mutmaßlich an Glasscherben leicht verletzt hatte, schließlich in der Wohnung. Der Betroffene wurde aufgrund seines Ausnahmezustands anschließend in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Albrechtstraße an einem Peugeot hinterlassen hat. Der Unfallverursacher touchierte den Wagen beim Ein- oder Ausparken auf dem dortigen Parkplatz eines Einkaufzentrums und fuhr anschließend davon. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich dabei nicht. Die Unfallzeit liegt zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Hinweise zum Unfall und dessen Verursacher nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Owingen

Möglicher Betrüger unterwegs

Ein möglicher Betrüger war am Donnerstagabend im Bereich Owingen unterwegs. Der etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann klingelte an mindestens zwei Häusern und gab an, dass er Hilfe benötige. Im Rahmen des Gesprächs bat der Unbekannte um eine Blitzüberweisung, um Sprit kaufen zu können. Die Bewohner gingen auf die Bitte nicht ein. Die Vorgehensweise entspricht einer gängigen Betrugsmasche, weshalb die Polizei davor warnt, auf derartige Anfragen einzugehen. Informationen zu den vielfältigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de .

