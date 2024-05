Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Horgenzell

Verkehrsunfallflucht

Zunächst von der Unfallstelle geflüchtet ist der 36-jährige Lenker eines Klein-Lkw, nachdem er am Mittwochabend auf der L 290 zwischen Wolketsweiler und Horgenzell offenbar über den dortigen Kreisverkehr gefahren war. Hierdurch wurde ein Verkehrszeichen und die Bepflanzung beschädigt. Nachdem Zeugen den Unfall erst am Folgetag der Polizei meldeten, konnte diese anhand der an der Unfallstelle aufgefundenen Spuren den mutmaßlichen Fahrzeugführer schnell ermitteln. Als dieser offenbar von den polizeilichen Maßnahmen erfahren hatte, stellte er sich am Donnerstagnachmittag selbst beim zuständigen Revier in Ravensburg. Er wird sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten müssen.

Grünkraut

Kabelbrand

Zum Brand einer Garage wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr nach Atzenweiler alarmiert. Wie sich herausstellte, war es mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Kabelbrand gekommen, der auf den Innenraum der Garage übergegriffen hatte. Durch die Flammen, die von der Feuerwehr schnell gelöscht werden konnten, entstand ein Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Weingarten

Wohnungseinbruch

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagabend im Zeitraum zwischen 18.45 und 22 Uhr in eine Wohnung in der Gertrud-Luckner-Straße eingebrochen. Der Unbekannte hebelte die Terrassentür auf und durchsuchte mehrere Schränke und Schubladen. Gestohlen wurde nach bisherigem Stand jedoch nichts. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die im dortigen Bereich Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Radfahrer zu Fall gebracht und Unfallflucht begangen

Nach einem Verkehrsunfall in der Reutestraße, bei dem am Donnerstagmittag kurz nach 12 Uhr ein 25-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde, hat der unbekannte Verursacher Unfallflucht begangen. Den Angaben des 25-Jährigen zufolge sei dieser etwa 300 m vor der Kapelle von dem unbekannten Pkw-Lenker geschnitten worden, nachdem der ihn überholt hatte und Gegenverkehr kam. Der mutmaßlich blaue Geländewagen habe ihn dabei am Vorderrad gestreift, sodass der Radler gestürzt sei. Der Pkw habe seine Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt. Der 25-Jährige musste sich ambulant in einem Krankenhaus behandeln lassen, an seinem Trekkingrad entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden.

Bad Waldsee

Wahlplakat beschmiert

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte ein Wahlwerbeplakat in der Eschlestraße mit teils beleidigendem Inhalt beschmiert. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07524/40430.

Wangen im Allgäu

Ladendieb wird rabiat

Durch einen Ladendieb leicht verletzt wurden zwei Angestellte eines Einkaufscenters in der Friedrich-Ebert-Straße am Donnerstagnachmittag. Der 18-jährige Tatverdächtige war zuvor dabei beobachtet worden, wie er zwei Artikel in seinen Rucksack gesteckt und die Kasse passiert hatte, ohne zu bezahlen. Bei der anschließenden Abklärung im Büro habe der Ladendieb unvermittelt nach einem Multitool-Hammer in seinem Rucksack gegriffen, worauf hin es zu einem Gerangel mit den beiden Angestellten gekommen sei, um den Einsatz des Werkzeugs zu verhindern. Hierbei zogen sich die beiden Mitarbeiter leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf zeigte sich der junge Mann weiterhin sehr sprunghaft und aggressiv und bedrohte und beleidigte sowohl die Mitarbeitenden als auch die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung. Gegen ihn wird nun neben des Diebstahls unter Mitführen eines gefährlichen Werkzeugs auch wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

Amtzell

Ein Leichtverletzter und Sachschaden nach Verkehrsunfall

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr auf der B 32. Die 22-jährige Lenkerin eines Toyota, die aus Richtung Ravensburg in Richtung Wangen unterwegs war, erkannte auf Höhe der Abzweigung in das Gewerbegebiet Korb zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr verkehrsbedingt stockten. Trotz einer Vollbremsung fuhr sie einem vor ihr befindlichen Skoda hinten auf. Während beide Fahrzeuge beschädigt wurden, aber fahrbereit blieben, verspürte der 37-jährige Skoda-Lenker im Laufe des Tages unfallbedingte Schmerzen im Kopfbereich und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Bad Wurzach

Sachbeschädigungen in der Mainacht

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den 1. Mai im Stadtgebiet Bad Wurzach mehrere Sachbeschädigungen, größtenteils unter Verwendung von blauem Sprühlack, begangen. Bisher wurden der Polizei zwei besprühte Straßenlaternen und eine beschmierte Klingelanlage im Friedhofweg sowie mehrere verschandelte Sichtschutzwände in der Jordanstraße angezeigt. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro summieren. Außerdem wurde in der Ravensburger Straße eine ölige Flüssigkeit über einen Granitstein in einem Hauseingangsbereich gegossen, sodass auch hier ein Schaden im mittleren dreistelligen Euro-Bereich entstanden sein dürfte. Ob es sich dabei um die gleiche Täterschaft gehandelt hat, ist unklar. In allen Fällen ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07564/2013 um sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

