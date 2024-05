Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Kressbronn am Bodensee

Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen bislang unbekannten BMW-Fahrer, der am Mittwochabend in der Maicher Straße einer 27-Jährigen einen gehörigen Schrecken eingejagt hat. Der Fahrer beschleunigte seinen Wagen und steuerte den Schilderungen zufolge auf die Frau zu, sodass diese sich genötigt sah, auf die Seite zu springen. Verletzt wurde die 27-Jährige nicht, der Unbekannte bremste seinen Wagen nach dem Beschleunigen wieder ab. Personen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 auf dem Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Im Gespräch mit Auto-Posern

Einen Schwerpunkt auf Auto-Poser haben Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am späteren Mittwochabend bei Verkehrskontrollen im Bereich "Hinterer Hafen" gelegt. Die Einsatzkräfte führten bei den Kontrollen mehrere Gespräche mit einzelnen auffälligen Fahrzeuglenkern, auch wenn keine bußgeldbewehrten Beanstandungen fällig waren.

Oberteuringen

Alkoholisiert am Steuer

Mit rund zwei Promille hat sich am Mittwochabend ein 50-Jähriger hinter das Steuer seines Wagens gesetzt. Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen stoppten den Fahrzeuglenker bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Adenauerstraße und ordneten nach einem Alkoholvortest eine Blutentnahme in einem Krankenhaus an. Auf den Alkoholisierten kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt. Ebenfalls mit einer Anzeige rechnen muss ein 42 Jahre alter Radfahrer, der in Schlangenlinien mit seinem Zweirad unterwegs war und über zwei Promille Alkohol intus hatte. Er wurde von einer Streife in der Augustin-Bea-Straße kontrolliert.

