Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Krauchenwies / L268

Am Mittwoch, etwa gegen 17:56 Uhr befuhr ein 18-jähriger Skoda-Fahrer die L 268 von Mengen kommend in Fahrtrichtung Pfullendorf. An der Kreuzung zur L 286 übersah er als Wartepflichtiger einen aus Richtung Krauchenwies kommenden, vorfahrtsberechtigten VW Polo. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision wobei der VW Polo von der Fahrbahn abgewiesen wurde und sich überschlug. Der 40-jährige Fahrer und zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt. Eine 10-jährige Mitfahrerin wurde schwer verletzt. Alle vier Personen wurden mit dem Rettungswagen in die OSK nach Ravensburg verbracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus nach Sigmaringen verbracht. An den beiden Pkws entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 50.000.- Euro. Sie mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme bis gegen 20.22 Uhr musste der Verkehr auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Neben Notarzt und Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell