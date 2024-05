Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Unfall beim Abbiegen

Zeugen sucht die Polizei in Weingarten zu einem Verkehrsunfall, welcher sich am Dienstag gegen 17.25 Uhr an der Kreuzung Bad Schönegg ereignet hat. Beim Abbiegen von der Waldseer Straße in die Niederbieger Straße schnitt ein vermutlich bulgarischer Lkw die Linkskurve derart, dass er mit seinem Lkw-Reifen des Aufliegers den vorderen linken Kotflügel eines VW Lupo streifte. Der Lupo stand ordnungsgemäß bei Rotlicht auf dem Abbiegestreifen in Richtung Baienfurt. Der Auflieger wird als weiß und ohne Aufschrift beschrieben. Zeugen, welche den Unfall eventuell beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Tel.: 0751 803-6666 in Verbindung zu setzen.

Aulendorf

Fahrräder aus Gartenhaus geklaut

Insgesamt 3 Fahrräder, darunter auch ein neuwertiges E-Mountainbike entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von Montag 23.30 Uhr bis Dienstag 05.30 Uhr in der Hillstraße in Aulendorf. Die Fahrräder befanden sich zum Teil in einem Gartenhaus, aus welchem zusätzlich mehrere Werkzeuge und ein Spielzeugmotorrad entwendet wurden. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeirevier Weingaren unter Tel. 0751 803-6666 zu wenden.

Aulendorf

Dreister Diebstahl

Zwei bislang unbekannter männlich Täter betraten am Montag gegen 18.02 Uhr das TheraFit Therapiezentrum in Bachstraße in Aulendorf. Wie später auf der Überwachungskamera zu sehen war, entwendeten sie die auf dem Eingangstresen stehende Spendenkasse aus Porzellan. In der Kasse befanden sich ca. 100.- Euro. Beide Täter werden als 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Einer trug einen Vollbart, weiße Turnschuhe und trug einen schwarzen Rucksack und eine schwarze Basecap. Der zweite Täter war etwas kleiner, hatte einen Schnauzbart und einen undercut Haarschnitt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten unter 0751 803-6666 entgegen.

Leutkirch

Unfallflucht

In der Zeit von Montag 22.30 Uhr bis Dienstag 13.00 Uhr stellte der 18-jährige Halter eines BMWs sein Fahrzeug auf dem Parkplatz vor Gebäude Rosenstraße 2 in Leutkirch ab. Als er wieder an sein Fahrzeug kommt, stellt er einen Schaden am Kotflügel vorne rechts fest. Bislang unbekanntes Fahrzeug streift den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterlässt einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500.- Euro. Hinweise zum Unfall, nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter 07561 8488-0 entgegen.

Wangen im Allgäu

Mit Gasbrenner Brand verursacht

Ein 30-jähriger Mann entfernte am Dienstag um 15.30 Uhr im Hatternholzweg in Wangen mit einem Gasbrenner Unkraut auf einer Terrasse und Treppenaufgang. Beim Abflammen des Unkrauts gelangten die Flammen des Gasbrenners in einen Spalt der Wandverkleidung des Hauses. Hierdurch wurde die Unterkonstruktion in Brand gesetzt. Der Versuch das entstandene Feuer zu löschen gelang nicht. Durch das Entfernen der Schiefervertäfelung gelang es der informierten Feuerwehr schnell den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Personen wurden bei dem Brandgeschehen nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell