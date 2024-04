Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Pkw übersehen - Unfall

Beim Verlassen eines Supermarkt-Parkplatzes hat am Montagvormittag in der Straße "In den Burgwiesen" eine 79 Jahre alte Autofahrerin einen Verkehrsunfall mit rund 14.000 Euro Sachschaden verursacht. Die Mercedes-Lenkerin übersah beim Einfahren auf die Straße einen 87-jährigen Nissan-Fahrer und prallte in dessen Fahrzeug. Trotz des hohen Sachschadens blieben glücklicherweise beide Unfallbeteiligten unverletzt.

Ostrach

Drogentest bei Autofahrer positiv

Auf Cannabis und Kokain schlug der Drogentest bei einem 35-Jährigen an, der am Sonntagabend im Stadtgebiet von Polizisten am Steuer seines Wagens kontrolliert wurde. Der Autofahrer musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sollte sich der Verdacht der Drogenbeeinflussung während der Fahrt bestätigten, kommen auf den 35-Jährigen ein empfindliches Bußgeld und führerscheinrechtliche Konsequenzen zu.

Pfullendorf

Autofahrerin prallt in entgegenkommenden Bus

In einen entgegenkommenden Omnibus ist eine 39 Jahre alte Autofahrerin am Montag kurz nach 13.15 Uhr in der Linzgaustraße geprallt. Die Ford-Fahrerin wollte an der Einmündung Römerstraße auf der Abbiegespur abbiegen und schnitt dabei die dortige Linkskurve. Während die Unfallverursacherin vorsorglich durch einen Rettungsdienst zu weiteren Abklärungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, blieben die wenigen Fahrgäste im Bus sowie dessen Fahrer unverletzt. Durch den Unfall dürfte ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 30.000 bis 40.000 Euro entstanden sein.

Ostrach

Über ein Dutzend Verkehrsteilnehmer ohne Gurt unterwegs

Über ein Dutzend Verkehrsteilnehmer hatten während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Das ist die Bilanz von Verkehrskontrollen, die das Polizeirevier Bad Saulgau am Montagvormittag in der Hohenzollernstraße durchgeführt hat. Auf die Betroffenen kommt nun ein Verwarngeld zu. Zwei Autofahrer müssen darüber hinaus mit einem Bußgeld und einer Eintragung in der Verkehrssünderdatei in Flensburg rechnen, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient haben.

Pfullendorf

Rund 300 Euro Schaden durch Graffiti

Auf rund 300 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte durch ein Graffiti an Stromkästen in der Franz-Xaver-Heilig-Straße am Busbahnhof angerichtet haben. Die Täter sprühten vermutlich in den letzten Tagen ein Graffiti mit rosa Farbe auf. Personen, die Hinweise auf die Sprayer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden. Dieser hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

