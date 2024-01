Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrskontrollen

Worms (ots)

24 Fahrzeuge wurden am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit durch die Wormser Polizei an zwei Kontrollstellen in der Gaustraße und Alzeyer Straße kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 14 Verkehrsverstöße fest. In zehn Fällen waren die Fahrer nicht angeschnallt und zahlten jeweils 30 Euro Verwarngeld. In einem Fall war ein Kind nicht richtig gesichert. Auch dies zog ein Verwarngeld in Höhe von 30 Euro nach sich. In drei Fällen nutzten die Fahrer ein Handy. Sie werden in den nächsten Tagen einen Bußgeldbescheid über 100 Euro erhalten und müssen mit einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Die Wormser Polizei wird solche Kontrollen auch zukünftig an unterschiedlichen Stellen und in unregelmäßigen Abständen weiter durchführen.

