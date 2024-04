PP Ravensburg: Geldautomat aufgebrochen - Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Landkreis Ravensburg (ots) - Aulendorf Kinder in Schwimmbad sexuell bedrängt Strafrechtlich wird sich ein 61-jähriger Mann verantworten müssen, der im Verdacht steht, am Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad in Aulendorf vor einer Gruppe von Kindern in einem Schwimmbecken sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Nachdem die Kinder einen Bademeister informiert hatten, versuchte der Mann zunächst zu flüchten, ...

