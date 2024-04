Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Scheibe an Bootsverleih eingeschlagen

Mit einer Eisenstange haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Bootsverleih am Bodenseeufer im Königsweg eine Scheibe eingeschlagen. Auch wenn der Sachschaden eher gering ausfallen dürfte, geht das Polizeirevier Friedrichshafen dem ärgerlichen Fall von Vandalismus nach und bittet Personen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, sich unter 07541/701-0 zu melden.

Markdorf

Verkehrskontrolle

Rund ein Promille ergab der Alkoholtest bei einer 22 Jahre alten Autofahrerin, die am Montag kurz nach Mitternacht in der Gehrenbergstraße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Eine Blutentnahme in einem Krankenhaus war die Folge. Je nach Ergebnis der Blutuntersuchung kommt auf die junge Frau eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr oder eine Bußgeldanzeige mit Fahrverbot zu. Ihren Wagen musste sie stehen lassen.

Hagnau am Bodensee

In Kassenhäuschen eingestiegen

Auf Bargeld hatten es Langfinger abgesehen, als sie am Sonntagnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr in ein Kassenhäuschen am Landungssteg eingestiegen sind. Die Täter schlugen offensichtlich trotz des regen Personenverkehrs zu und nutzten einen unbemerkten Moment. Zeugen, die dennoch auf die Unbekannten aufmerksam geworden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 auf dem Polizeirevier Überlingen zu melden, um zur Aufklärung der Tat beizutragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell