Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Ermittlungen gegen Hundehalterin

Weil sie vier Hunde, darunter zwei Welpen, in ihrer Abwesenheit unbeaufsichtigt gelassen und ohne ausreichende Versorgung in den Garten ausgesperrt hat, ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen gegen eine Hundehalterin wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zeugen verständigten die Beamten, nachdem die Tiere über das Wochenende hinweg Lärm gemacht hatten und teils durch den Zaun des Grundstücks auf andere Grundstücke geschlüpft sind. Die augenscheinlich in einem schlechten gesundheitlichen Zustand befindlichen Hunde wurden an die Tierrettung übergeben und in ein Tierheim gebracht.

Stetten am kalten Markt

Unbekannte bedienen sich an Alteisensammlung

An dem Container einer Alteisensammlung haben sich Unbekannte am Sonntagmorgen bedient. Zeugen beobachteten zwei Männer, die in der Straße "Auf dem Berg" auf den Container kletterten und anschließend Gegenstände in einen roten Multivan luden. Beschrieben wird das Duo mit osteuropäischem Erscheinungsbild, etwa 40-50 Jahre alt und dunkler Kleidung. Hinweise auf die Unbekannten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen, das Ermittlungen wegen Diebstahl eingeleitet hat.

Mengen

Führerschein vermutlich gefälscht

Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis führt das Polizeirevier Bad Saulgau nach einer Verkehrskontrolle am Sonntag. Die Beamten stoppten in der Hauptstraße einen Opel-Fahrer, der einen ausländischen Führerschein vorlegte. Weil die Polizisten Zweifel an der Echtheit des Dokuments hegten, untersuchten sie es mit einem Prüfgerät, welches ebenfalls Abweichungen in diversen Sicherheitsmerkmalen anzeigte. Das Dokument wurde daraufhin beschlagnahmt, weitere Abklärungen bei den zuständigen Behörden folgen. Gegen den 33-Jährigen wird nach Abschluss der Ermittlungen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Mengen

Übler Streich hat Sachschaden zur Folge

Ein übler Streich hat Ermittlungen des Polizeireviers Bad Saulgau zur Folge. Unbekannte klingelten Sonntagfrüh gegen 4 Uhr an einem Haus in der Zeppelinstraße Sturm und warfen ein Ei auf den Eingangsbereich, wobei geringer Sachschaden entstand. Hinweise auf die Unbekannten, von denen eine Person einen hellen Kapuzenpullover getragen haben soll, nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07851/482-0 entgegen.

Krauchenwies

Einbrecher stehlen in Unternehmensgebäude Tresor und Ware

Auf mehrere tausend Euro dürfte sich der Schaden eines Einbruchs belaufen, bei dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Unbekannte in ein Schuhhaus in der Robert-Bosch-Straße eingestiegen sind. Die Täter schlugen eine Fensterseite ein und durchsuchten die Büroräume des Unternehmens. Anschließend transportierten sie einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor über eine Laderampe ab und stahlen aus dem Warenlager eine noch unbekannte Zahl hochwertiger Schuhe. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen oder andere Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Polizei zieht bei Tuning-Kontrollen mehrere Fahrzeuge aus dem Verkehr

Mehrere Fahrzeuge aus der Tuning-Szene haben Beamte der Verkehrspolizei und des Polizeireviers Sigmaringen am Samstagabend aus dem Verkehr gezogen. Über zweihundert Tuning-Begeisterte hatten sich offensichtlich verabredet und sich in Sigmaringen auf dem ehemaligen Gelände der Hohenzollernkaserne sowie auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes getroffen. Die Polizei führte in diesem Zusammenhang Verkehrskontrollen durch, die bei fünf Fahrzeugen derartige Veränderungen zum Vorschein brachten, dass die Betriebserlaubnisse der Pkw erloschen sind. Ein Wagen wird einem Sachverständigen mit dem Ziel der Stilllegung des Fahrzeugs vorgeführt. Zwölf weitere Fahrer müssen mit einem Bußgeld wegen unnötigen Hin- und Herfahrens oder Verstößen gegen die Vorgaben zu den lichttechnischen Einrichtungen rechnen oder Mängel an ihren Pkw beheben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell