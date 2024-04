Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Aulendorf

Kinder in Schwimmbad sexuell bedrängt

Strafrechtlich wird sich ein 61-jähriger Mann verantworten müssen, der im Verdacht steht, am Sonntagnachmittag in einem Schwimmbad in Aulendorf vor einer Gruppe von Kindern in einem Schwimmbecken sexuelle Handlungen an sich vorgenommen zu haben. Nachdem die Kinder einen Bademeister informiert hatten, versuchte der Mann zunächst zu flüchten, konnte jedoch von einer Polizeistreife im Bereich der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ermittelt.

Wangen im Allgäu

In psychischem Ausnahmezustand in Wohnung randaliert

In einem psychischen Ausnahmezustand hat ein 25-Jähriger am frühen Montagmorgen gegen 3 Uhr zunächst in seiner Wohnung randaliert und später Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet. Die Streife war gerufen worden, nachdem der Mann im Wangener Norden Teile der Wohnung beschädigt hatte. Den Polizisten gegenüber zeigte sich der 25-Jährige ebenfalls äußerst aggressiv, weswegen er schließlich überwältigt und gefesselt werden musste. Auf der anschließenden Fahrt in eine Fachklinik beleidigte er die Polizeibeamten fortwährend. Gegen den Aggressor wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Wangen im Allgäu

Radfahrer und Pkw-Lenker geraten aneinander

Drei Strafanzeigen sind das Ergebnis eines Disputs zwischen einer Gruppe von Fahrradfahrern und zwei Pkw-Insassen am Samstagnachmittag. Gegen 14.30 Uhr war es in der Friedrich-Ebert-Straße offenbar zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Radwegbenutzung gekommen, woraufhin es zunächst seitens eines Radfahrers zu Beleidigungen gegenüber dem Pkw-Lenker gekommen sein soll. Im weiteren Verlauf soll der Radfahrer nach einem Wortgefecht in den zu diesem Zeitpunkt stehenden Pkw gegriffen und den Fahrer am Hals geschüttelt haben, woraufhin ein Mitfahrer im Fahrzeug Pfefferspray in Richtung des Radfahrers gesprüht haben soll. Nachdem beide Parteien zunächst weiterfuhren, sei es dann in der Erzbergerstraße erneut zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf zwei der Radfahrer den beiden Pkw-Insassen mit Schlägen gedroht haben sollen. Während die beiden Radfahrer sich nun wegen Bedrohung verantworten müssen sowie der Hauptakteur zusätzlich wegen Körperverletzung und Beleidigung, kommt auf den Mitfahrer des Pkw eine Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu.

Wangen im Allgäu

Eine Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Zu einem Zimmerbrand wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr in den Nieratzer Weg alarmiert. Im Badezimmer im ersten Stock eines Einfamilienhauses war aus bislang nicht geklärter Ursache ein Brand ausgebrochen, der hauptsächlich Inventar in Mitleidenschaft zog und von den Wehrleuten schnell gelöscht werden konnte. Die 72-jährige Bewohnerin wurde durch den Brandrauch leicht verletzt, lehnte eine medizinische Behandlung jedoch ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens, dem in erster Linie eine starke Verrußung zugrunde liegen dürfte, ist derzeit nicht bekannt. Das Polizeirevier Wangen hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Wolfegg

Unter Alkoholeinwirkung Verkehrsunfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand eine 36-jährige Pkw-Lenkerin, die am späten Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr auf der L 314 einen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war von Roßberg in Richtung Mennisweiler unterwegs und kam in einer Rechtskurve vermutlich alkoholbedingt auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Pkw stark beschädigt, der Sachschaden wird insgesamt auf mindestens 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergeben hat, musste die 36-Jährige zuerst eine Blutprobe und anschließend ihren Führerschein abgeben. Gegen die Frau wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Weingarten

Mit Faust zugeschlagen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 16-Jährigen. Er steht im Verdacht, am Sonntagabend gegen 20 Uhr in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Ravensburger Straße einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben. Zuvor sei es mit dem Bewohner zunächst zu einem Streit um möglicherweise gestohlene Süßigkeiten gekommen. Nachdem der Jugendliche den Security daraufhin als Lügner beschimpft hatte, soll er diesem unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Hierdurch erlitt der 27-Jährige eine stark blutende Wunde und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weingarten

Mit Fahrrad in Pkw geprallt und geflüchtet

Nach einer Unfallflucht, bei der am Sonntag kurz nach 11 Uhr ein Fahrradfahrer in der Danziger Straße einen Pkw beschädigt und dann das Weite gesucht hat, bittet die Polizei um weitere Hinweise. Zeugen hatten beobachtet, wie der Unbekannte, der mit zwei weiteren Radfahrern unterwegs war, aus nicht geklärtem Grund in den geparkten Wagen geprallt war. Ohne sich um den dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern, sei der Radfahrer, der ein dunkles T-Shirt getragen haben soll, zusammen mit seiner Gruppe in Richtung Brandenburger Straße davongefahren. Die Gruppe sei mit Mountainbikes unterwegs gewesen, an einem der Räder sei eine Satteltasche befestigt gewesen. Das Polizeirevier Weingarten bittet nun weitere Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell