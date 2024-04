Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Heiligenberg

Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Am Samstagnachmittag gegen 13:22 Uhr ereignete sich auf der L201 zwischen Heiligenberg und Rickertsreute ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 16-jährige Unfallverursacher mit seinem Kleinkraftrad Piaggio und seinem 19-jährigen Sozius die L201 aus Heiligenberg kommend in Richtung Rickerstreute. Auf Höhe der Einmündung Bühlen übersah er aus bislang ungeklärter Ursache zwei wartende Pkw´s, wovon der vordere nach links Richtung Bühlen abbiegen wollten, und fuhr ungebremst auf das Fahrzeugheck eines Renault Clio auf. Der Fahrer des Kleinkraftrades sowie sein Sozius zogen sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurden mittels Rettungshubschrauber und Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Verletzte trugen zum Unfallzeitpunk keinen Helm. Die Unfallstelle musste kurzeitig voll gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell