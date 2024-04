Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Badegast beklaut

Am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Spind in der Umkleidekabine der Sonnenhof-Therme auf. Als die Geschädigte nach dem Aufenthalt in der Therme an ihren Spind zurückkam stellte sie fest, dass dieser aufgebrochen war. Der oder die Täter entwendeten aus dem Spind Bargeld und Ausweisdokumente im Gesamtwert von ca. 300 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07581-4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B32 zwischen Altshausen und Bad Saulgau ein Verkehrsunfall zwischen einem Nissan Qashqai und einem VW Golf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der 21-jährige Lenker des Qashqai zwischen Boms und Schwarzenbach den VW Golf überholen wollte. Hierbei übersah er die vor Schwarzenbach befindliche Verkehrsinsel und musste seinen Überholvorgang abbrechen. Dabei kollidierte er beim Wiedereinscheren mit dem linken Heck des VW Golf. Im weiteren Verlauf überholte der Qashqaifahrer den 29-jährigen Golffahrer, setze sich mit seinem Fahrzeug vor den Golf und bremste ihn aus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07581-4820 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

Meßkirch

Brand einer alten Mühle

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:53 Uhr, geriet eine denkmalgeschützte Mühle mit angebautem Wohnhaus in der Tuttlinger Straße in Brand. Hierbei brannte die Mühle bis auf die Grundmauern nieder und richtete einen hohen Sachschaden von ca. 800.000 Euro an. Ein Übergreifen der Flammen auf ein daneben befindliches Stallgebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Durch den Rauch erlitten eine 76-jährige und ein 77-jähriger Bewohner eine Rauchgasvergiftung und wurden vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Warum der Brand ausbrach ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit insgesamt 104 Personen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell