Bad Waldsee

Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstagmorgen gegen 1.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Opel-Fahrer die B30 in Fahrtrichtung Biberach und geriet auf Höhe der Anschlussstelle Bad Waldsee Nord aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Trotz Ausweichmanöver kam es zum Streifvorgang mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Lkw-Fahrer sowie mit dem unmittelbar dahinterfahrenden Lkw eines 22-Jährigen, dessen Lkw nach der Kollision von der Fahrbahn abgewiesen wurde und im Grünstreifen zum Stillstand kam. Der Opel-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in einem Krankenhaus ambulant versorgt, blieb schlussendlich aber unverletzt. Die Unfallfahrzeuge wurden durch Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war die freiwillige Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die B30 bis gegen 3.30 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. An dem Opel des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der Gesamtsachschaden an den beiden Lkw wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Verkehrsrowdy auf der A96 unterwegs - Zeugen gesucht

Der Verkehrsdienst Kißlegg ermittelt wegen verschiedener Delikte gegen den bislang unbekannten Lenker eines Skoda mit RV-Kennzeichen, nachdem dieser am Freitag gegen 14.15 Uhr auf der A96, zwischen Leutkirch-Süd und Leutkirch-West, in Fahrtrichtung München durch seine rücksichtslose Fahrweise auffiel. Laut Zeugenangaben hat der Skoda-Fahrer mehrfach versucht rechts zu überholen, sei immer wieder knapp eingeschert und hat schließlich durch Lenkbewegungen angedeutet, das Fahrzeug des Zeugen seitlich zu rammen. Während des Vorfalls soll der Skoda-Fahrer ein Handy benutzt und außerdem die Faust geballt und den Mittelfinger gezeigt haben. In der Folge sei der Skoda von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen gefahren. Das Fahrzeug konnte trotz sofortiger Überprüfung der vermeintlichen Unfallstelle und eingeleiteter Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die durch die Fahrweise des Skoda geschädigt oder gefährdet wurden, mögen sich unter Tel. 07563/90990 beim Verkehrsdienst Kißlegg melden.

Ravensburg

Scheiben an Pkw eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 04.30 Uhr auf dem Kuppelnauplatz zwei Seitenscheiben an einem geparkten Peugeot eingeschlagen. Ein Passant hörte zur Tatzeit Klirrgeräusche und nahm eine verdächtige Person wahr, kann diese aber nicht näher beschreiben. Eine sofortige Fahndung nach der Person verlief negativ. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise zur Täterschaft werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333 erbeten.

