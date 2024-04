Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter entwendet

Am Freitag, in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 13 Uhr, wurde am Maybachplatz ein mittels Fahrradschloss gesicherter, grauer E-Scooter der Marke Ninebot, Typ 2115, mit dem blauen Versicherungskennzeichen 292 JXV, im Wert von 400 Euro entwendet. Hinweise nimmt die die Polizei in Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell