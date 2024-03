Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Vier Leichtverletzte bei Verkehrsunfall zwischen Rettungswagen und Pkw

Hennef (ots)

Bei einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Rettungswagens (Rtw) wurden am 24.03.2024 gegen 06:24 Uhr vier Personen leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand befuhr eine 23 jährige Frau aus Troisdorf mit ihrem Pkw Daihatsu die Bonner Straße aus Richtung Hennef-Stoßdorf kommend in Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Alle, der Rettungswagen befand sich mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz und fuhr hinter der Pkw-Fahrerin in gleicher Richtung. In Höhe der Hausnummer 93 beabsichtigte die Frau nach links auf einen Parkplatz abzubiegen, zeitgleich überholte der 25 jährige Fahrer des Rtw den Wagen der Frau und es kam zum Zusammenstoß. Durch Wucht die Kollision kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab, prallten gegen einen Zaun sowie einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die Autofahrerin sowie die drei Besatzungsmitglieder des Rettungswagens wurden leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Bonner Straße im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt werden. (DS)

