Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Leichtverletzte und hoher Sachschaden beim Einfahren in den fließenden Verkehr.

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Samstagnachmittag (23. März) wird die Polizeileitstelle in Siegburg durch einen Notruf über einen Verkehrsunfall auf der Zeithstraße in der Ortschaft Oberheister informiert. Zwei Streifenwagen, ein RTW und ein Rettungshubschrauber mit Notarzt wurden zur Unfallörtlichkeit entsandt. Ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid wollte in Höhe der Kreuzung Zeithstr./Heidestr./Meisterhofstr. von einem Grundstück auf die Fahrbahn in Richtung Much fahren. Dabei übersah er den Pkw einer aus Much kommenden 20jährigen Mucherin, die einen Zusammenstoß auf ihrer Fahrbahn trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall wurden die Mucherin und ihr 19jähriger Beifahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Beifahrer wurde vorsorglich mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Ob die 20jährige zu schnell unterwegs war, müssen die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats ergeben. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Eurobereich geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zeithstraße komplett gesperrt. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den 30jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (MM)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell