Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Niederkassel (ots)

Am Mittwoch (20. März) kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Gegen 18:45 Uhr fuhr der 28 Jahre alte Motorradfahrer aus Richtung Köln kommend über die Porzer Straße in Fahrtrichtung Niederkassel. An der Einmündung der Berliner Straße bog zeitgleich ein 41 Jahre alter Lohmarer mit seinem Pkw in die Porzer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt des motorisierten Zweirads. Um eine Kollision zu vermeiden, machte der 28-Jährige eine Vollbremsung, wodurch er die Kontrolle über seine Ducati Monster verlor und stürzte. Das Motorrad rutschte über die Fahrbahn und prallte gegen den Golf des 41-Jährigen. An Kraftrad und Pkw entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Der Kradfahrer erlitt bei dem Sturz Verletzungen, die vor Ort als leicht eingestuft werden konnten. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm den Verkehrsunfall auf. Den Autofahrer erwartet ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall. (Uhl)

