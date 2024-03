POL-SU: Motorradfahrer bei Kollision mit abbiegendem Auto verletzt

Hennef (ots) - Wegen der überfälligen Hauptuntersuchung an seinem PKW wurde am Dienstagmorgen (19. März) ein 34-jähriger Hennefer von der Polizei angehalten und kontrolliert. Der Mann gab bei der Kontrolle an, seine Papiere an der Wohnanschrift vergessen zu haben. Die Überprüfung der Angaben des 34-Jährigen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass er ...

mehr