POL-SU: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizisten am Telefon

Niederkassel (ots) - Am Mittwoch (20. März) kam es in Niederkassel zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Gegen 18:45 Uhr fuhr der 28 Jahre alte Motorradfahrer aus Richtung Köln kommend über die Porzer Straße in Fahrtrichtung Niederkassel. An der Einmündung der Berliner Straße bog zeitgleich ein 41 Jahre alter Lohmarer mit seinem Pkw in die Porzer Straße ein ...

