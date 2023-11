Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Innenminister Christian Pegel zur Kranzniederlegung am Volkstrauertag

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel hat am heutigen Volkstrauertag an der offiziellen Kranzniederlegung auf dem Alten Friedhof in Schwerin teilgenommen.

"Am Volkstrauertag erinnern wir uns an und trauern um die Opfer von Gewalt und Krieg, die in vergangenen und aktuellen Kriegen ihr Leben verloren haben oder deren Leben der Krieg überschattet hat. Gleichzeitig mahnt uns dieser Tag jedes Jahr aufs Neue, dass es unser aller Verantwortung ist, für Frieden und Versöhnung einzutreten - und das an jedem einzelnen Tag. Die Bilder des Krieges in der Ukraine sowie der Schreckenstaten im Nahen Osten sind nicht zu ertragen, denn dahinter stecken individuelle Schicksale. Wir müssen in diesen Zeiten zusammenstehen", appellierte Christian Pegel und:

"Heute sollten wir uns einmal mehr daran erinnern, dass Kriege nu Hass, Gewalt und Leid erzeugen. Aber leider wissen wir heute auch: Frieden ist nicht selbstverständlich. Daher müssen wir alles daransetzen, dass unsere Kinder und die folgenden Generationen in Frieden und Demokratie leben können. Die stetige Erinnerung an die Geschichte - an unsere Geschichte -hilft uns dabei, die Zukunft besser zu gestalten."

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell