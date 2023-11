Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Christian Pegel hält Gedenkansprache zum Volkstrauertag auf Kriegsgräberstätte in Polen

Schwerin (ots)

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Christian Pegel hält morgen die Gedenkansprache bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf der Kriegsgräberstätte Stare Czarnowo/Neumark in Polen.

"Kriegsgräberstätten dienen als zentrale Orte der Erinnerung an Not und Leid der Kriegs- und Nachkriegszeit. Durch sie bleiben für kommende Generationen die Folgen von Krieg und Gewalt sichtbare Zeichen und bedrückende Mahnmale. Und gerade in Zeiten wie diesen, mit einem schrecklichen Angriffskrieg auf europäischem Boden und dem terroristischen Angriff auf Israel, benötigen wir alle diese Mahnungen mehr denn je. Diese Orte erinnern uns daran und helfen uns dabei, das Gedenken weiterhin wachzuhalten und für den Frieden einzustehen", sagte Innenminister Christian Pegel.

Weitere Teilnehmer sind der Vorsitzende des Volksbund Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald Gerd Hamm, Pastor Bernhard Riedel, Mitglied des Volksbund-Kreisvorstandes Uecker-Randow sowie der Landesgeschäftsführer des Volksbundes Philipp Schinschke. Zum Abschluss der Veranstaltung ist die traditionelle Kranzniederlegung vorgesehen.

Original-Content von: Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell