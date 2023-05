POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Wachtendonk-Wankum (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (10. Mai 2023) haben unbekannte Täter auf dem Rastplatz Tomm Heide an der Autobahn 40 zwischen Wankum und Wachtendonk in Fahrtrichtung Duisburg Diesel aus einem dort abgestellten Sattelzug gezapft. Sie erbeuteten rund 700 Liter Kraftstoff und flüchteten dann. Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, ...

