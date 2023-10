Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (18:00 Uhr) bis Donnerstagmorgen (05:30 Uhr) warf ein Unbekannter die Beifahrerscheibe eines silbernen Mazdas ein, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz an der Hemker Straße unweit zur Straße Am Storchennest stand. Ohne Diebesgut flüchtete der Täter anschließend. Hinweise zu der Tat bzw. dem Täter nimmt die Polizei Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

