Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gammertingen

Beim Geocashing festgefahren

Einen vermeintlichen Unfall haben Verkehrsteilnehmer am späten Donnerstagabend auf der B 32 bei Gammertingen gemeldet. Als die verständigten Polizisten an der vermuteten Unfallstelle eintrafen, stellte sich der Situation jedoch anders dar: Ein 60-Jähriger hatte sich beim Geocaching auf der Suche nach dem "Schatz" mit seinem Wagen im Straßengraben festgefahren, als er wenden wollte. Ein Abschleppdienst zog den festgefahrenen Pkw aus dem Graben, woraufhin der Fahrzeuglenker seine Suche fortsetzen konnte.

Mengen

Unfallverursacher wird wegen Fahrerflucht angezeigt

Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle kommt auf einen 43-Jährigen zu, den Beamte des Polizeipostens Mengen nach einem Parkrempler vergangenen Monat zwischenzeitlich als Verursacher ermitteln konnten. Dem Fahrer wird vorgeworfen, am Samstagabend, den 16.03., auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Karlstraße einen geparkten VW touchiert und sich anschließend nicht um den Sachschaden von über 3.000 Euro gekümmert zu haben. Videoaufzeichnungen boten Ermittlungsansätze, die nun über weitere polizeiliche Maßnahmen zu dem zunächst Unbekannten führten.

Bad Saulgau

Zu tief ins Glas geschaut

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 29-Jähriger, der sich am Donnerstag kurz nach Mitternacht hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hat. Der Fahrzeuglenker geriet in der Martin-Staud-Straße in eine Polizeikontrolle. Nachdem ein Alkoholvortest rund ein Promille anzeigte, war die Fahrt für den 29-Jährigen beendet. Er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Je nach Untersuchungsergebnis erwartet ihn ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld oder bei Überschreiten der 1,1 Promille Grenze eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

