Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch/-Nord (ots)

Unbekannte sind zwischen Montag (06.11.2023) und Donnerstag (09.11.2023) in ein Haus an der Tuttlinger Straße eingebrochen. Bei einer Wohnung am Isegrimweg und einem Haus am Adolf-Fremd-Weg blieb es beim Versuch. An der Tuttlinger Straße kletterten die Täter im Zeitraum zwischen Montag, 10.00 Uhr und Donnerstag, 09.00 Uhr auf den Balkon und hebelten die Balkontür auf. Sie stahlen einen Wandtresor aus dem ersten Obergeschoss und flüchteten. Der Inhalt des Tresors ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Isegrimweg versuchten die Unbekannten am Mittwoch, zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr, an einem Mehrfamilienhaus die Balkontür sowie Fenster der Wohnung im Hochparterre aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei ihrem Vorhaben. Am Adolf-Fremd-Weg versuchten die Täter am Mittwoch oder Donnerstag, zwischen 18.00 Uhr und 11.00 Uhr in das Einfamilienhaus einzubrechen. Dort versuchten sie, die Terrassentür einzuschlagen und aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell