Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 71 Jahre alte Fußgängerin bei Unfall tödlich verletzt

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Eisbärenstraße ist am Donnerstagmorgen (09.11.2023) eine 71 Jahre alte Frau tödlich verletzt worden. Ein 41 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Nissan NT 400 gegen 08.30 Uhr aus Richtung Hauptstraße rückwärts die Eisbärenstraße entlang. Die 71 Jahre alte Frau überquerte zu diesem Zeitpunkt hinter dem Nissan die Eisbärenstraße und wurde vom Lastwagen erfasst. Dabei erlitt sie schwerste Verletzungen, an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell