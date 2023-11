Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfall auf Frau - Polizei nimmt zweiten Tatverdächtigen fest

Stuttgart-Wangen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (03.11.2023) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Mittag des 30. Juni 2023 auf dem Gelände des Großmarktes eine 47 Jahre alte Frau ausgeraubt zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 30.06.2023 unter https://t1p.de/1kn99 und vom 21.09.2023 unter https://t1p.de/kqv5g). Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Beamte der Kriminalpolizei nahmen ihn gemeinsam mit der Berliner Polizei am Freitag in seiner Berliner Wohnung fest und beschlagnahmten bei der Wohnungsdurchsuchung Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Der Tatverdächtige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Freitag in Berlin einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell