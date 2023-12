Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Kreisgebiet/Häusliche Gewalt- Hilfe für Betroffene auch an Feiertagen

Coesfeld (ots)

Weihnachten steht vor der Tür. Für viele Menschen ist das "Fest der Liebe" die Zeit, um mit der Familie die Feiertage ruhig und besinnlich zu Hause zu verbringen. Aber die eigenen vier Wände sind nicht für alle ein sicherer Ort und so kann auch zur Weihnachtszeit hinter verschlossener Tür Häusliche Gewalt stattfinden. Das eigene Heim als Tatort. Ausgerechnet der Raum, der eigentlich Schutz und Geborgenheit bieten soll und von einem Menschen ausgehend, dem man vertraut.

Am häufigsten betroffen sind Frauen von sogenannter Partnerschaftsgewalt. Nach der polizeilichen Kriminalstatistik sogar in vier von fünf Fällen. In Deutschland wird jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer und/oder sexualisierter Gewalt; etwa jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder durch ihren früheren Partner. "Aber auch in den eigenen vier Wänden gilt genau dasselbe wie draußen auf der Straße: Wenn Sie Hilfe brauchen, rufen Sie die Notrufnummer 110 der Polizei," bringt es die Opferschutzbeauftrage der Polizei Coesfeld Inga Brockmann auf den Punkt.

Gewalt in der Partnerschaft ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat und ist seit in Kraft treten des Gewaltschutzgesetzes im Jahr 2002 ganz klar geregelt: "Wer schlägt, muss gehen!" Das heißt, dass die Polizei die gewalttätige Person aus der Wohnung verweisen und dem Täter das Betreten der Wohnung für zehn Tage verbieten kann. In dieser Zeit kann auf Antrag das Rückkehrverbot mit einer Wohnungszuweisung vom Gericht verlängert werden. Nach dem Polizeigesetz ist gesichert, dass der betroffenen Frau bei einem Einsatz von der Polizei die Gewaltschutzberatung durch eine Frauenhilfeeinrichtung im Kreis Coesfeld vermittelt wird. "Aber auch unabhängig von einem Polizeieinsatz können sich Frauen, die von Gewalt betroffen sind, kostenlos und anonym an Frauen e.V. wenden", sagt Corinna Brandenburger von der Beratungsstelle und Fachstelle gegen Gewalt im Kreis Coesfeld.

Rund um die Uhr ist das Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen" unter der Nummer 116 016 erreichbar - anonym, kostenfrei, barrierefrei und in 18 Fremdsprachen: www.hilfetelefon.de

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell