POL-COE: Coesfeld, Stadtgebiet/Fahrraddiebe festgenommen

Mindestens seit Beginn des Jahres 2023 kommt es im Stadtgebiet Coesfeld vermehrt zu besonders schweren Fällen des Diebstahls von hauptsächlich hochwertigen Fahrrädern und Elektro-Rollern. Die Schadenssumme beläuft sich inzwischen auf rund 400.000 Euro. Zur Sachbearbeitung richtete die Kreispolizeibehörde Coesfeld eine Ermittlungskommission ein.

Am Mittwoch (20.12.) wurden insgesamt drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Drei tatverdächtige Personen konnten in einer Wohnung in Coesfeld angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Gegen einen 40-jährigen Mann polnischer Herkunft, der in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, hatte das Amtsgericht in Münster bereits im Vorfeld einen Haftbefehl erlassen. Er wurde im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen festgenommen und die Untersuchungshaft wurde angeordnet.. Die zwei weiteren 48- und 34-jährigen Tatverdächtigen, ebenfalls polnischer Herkunft und ohne festen Wohnsitz, werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten in Coesfeld insgesamt fünf gestohlene E-Bikes bzw. Fahrräder und weiters Diebesgut aufgefunden werden.

Des Weiteren konnte ein Hehler in Legden, Kreis Borken, ermittelt werden. An seiner Wohnanschrift fand die Polizei sechs Fahrräder, einen Elektro-Scooter, drei Akkus und ein Ladegerät - mind. vier Fahrräder und der Elektro-Scooter können Diebstählen zugeordnet werden. In seiner Vernehmung machte er Angaben, dass er in mehreren Fällen auf einem Parkplatz in Coesfeld von seinem früheren Arbeitskollegen, dem 40-jährige Beschuldigten, gestohlene Gegenstände gekauft hat.

Unterstützt wurde die Polizei bei der Sicherstellung des aufgefundenen Diebesguts vom THW Coesfeld. Die weiteren umfangreichen Ermittlungen werden im Rahmen der Ermittlungskommission bearbeitet.

