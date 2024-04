Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Vogt

Radfahrer kollidiert mit Baum

Vermutlich aus Unachtsamkeit kollidierte ein 55-jähriger Radfahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit einem Baum, als er mit seinem Pedelec auf dem Radweg der L 324 von Hannober in Richtung Vogt fuhr. Hierbei übersah der Radfahrer eine leichte Rechtskurve um einen Baum und stieß frontal mit diesem zusammen. Hierbei zog er sich nicht unerhebliche Verletzungen im Gesicht zu und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Leutkirch

Radfahrer beleidigt Polizeibeamte

In den frühen Sonntagmorgenstunden vielen der Polizei, auf Grund ihres Verhaltens, vier Radfahrer auf als sie von der Poststraße über die Bahnhofsarkaden fuhren. Als sie in der Storchenstraße angehalten und eine Verkehrskontrolle durchgeführt wurde äußerten sie lautstark ihren Unmut darüber. Ein 41-jähriger Radfahrer nutze anschließend bei der Kontrolle einen für ihn günstigen Augenblick und flüchtete zu Fuß. Als er von einem Beamten eingeholt und festgehalten wurde, riss er sich los und flüchtete weiter in Richtung Wangener Straße, wo er vermutlich auf Grund seiner Alkoholisierung zu Sturz kam. Als von den Beamten auf dem Boden festgehalten wehrte er sich massiv dagegen und beleidigte diese mit unzähligen Kraftausdrücken aller Art. Im Anschluss wurde beim Tatverdächtigen eine Blutentnahme veranlasst. Des Weiteren muss er sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell