PP Ravensburg: Berichtigung der Pressemitteilung vom 28.04.24 aus dem Bodenseekreis: Heiligenberg "Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad"

Ravensburg (ots) - Bad Saulgau Badegast beklaut Am Samstag zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter einen Spind in der Umkleidekabine der Sonnenhof-Therme auf. Als die Geschädigte nach dem Aufenthalt in der Therme an ihren Spind zurückkam stellte sie fest, dass dieser aufgebrochen war. Der oder die Täter entwendeten aus dem Spind Bargeld und Ausweisdokumente im Gesamtwert von ca. 300 Euro. ...

mehr