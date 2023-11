Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 10. bis zum 12.11.2023

Hildesheim (ots)

(hos) Verkehrsunfallflucht in Gronau (Leine): Zeugenaufruf

Am 11.11.2023 kam es zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Steintorstraße in 31028 Gronau (Leine) zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde der auf dem Parkplatz des Penny-Marktes ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellte PKW der Marke Dacia beschädigt. Am Dacia wurde die Fahrertür sowie der linke Außenspiegel beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine entsprechende Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Schadenshöhe am beschädigten Pkw wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Fahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 bei dem Polizeikommissariat in Elze zu melden.

Dieseldiebstähle im Industriegebiet Elze: Zeugenaufruf

In der Zeit von Freitag dem 10.11.2023, 15:00 Uhr bis zum Sonntag den 12.11.2023 gegen 10:00 Uhr kam es in der Straße Am Stadion in 31008 Elze zum Diebstahl von mehreren hundert Litern Dieselkraftstoff aus zwei dort geparkten Sattelzugmaschinen. Zeugen, die Angaben zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, welche sich im Tatzeitraum in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben, werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 05068/9338-0 bei dem Polizeikommissariat in Elze zu melden.

Bedrohung/Beleidigung bei Netto in Elze

Am Samstag den 11.11.2023 kam es gegen 16:35 Uhr zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Mitarbeiters des Netto-Marktes in der Sehlder Straße in 31008 Elze. Nachdem ein Kunde Teigwaren, welche er angefasst hatte, wieder zurück in die Auslage legte, wurde er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Kunde drohte dem Mitarbeiter daraufhin mit dem Tode. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeikommissariats Elze wurden darüber hinaus, nach Aufnahme der Strafanzeige, bei der Durchsetzung eines Platzverweises durch den Kunden beleidigt.

Ergebnisse der Verkehrssicherheitsarbeit im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Am Samstag und Sonntag führten Beamte des Polizeikommissariats Elze auf der Bundesstraße 3 Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei erlaubten 70 km/h konnten im Rahmen der Kontrollen insgesamt 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der schnellste Verkehrsteilnehmer wurde mit 101 km/h nach Abzug der Toleranz gemessen. Dem Betroffenen droht in diesem Fall eine Geldbuße von 200 Euro und ein Punkt in Flensburg.

