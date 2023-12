POL-MS: Auf die Straße gelaufen und von Pkw erfasst - Fußgänger schwer verletzt

Münster (ots) - Nach mehreren Einbruchsversuchen in Kinderhaus am Dienstag (19.12.) sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte versuchten am Norderneyweg im Zeitraum von 20:40 Uhr bis 21:05 Uhr an zwei Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln und beschädigten diese. An einer weiteren Anschrift auf dem Norderneyweg hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 17:50 Uhr bis 19:10 Uhr die Haustür auf, gelangten in ...

