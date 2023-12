Polizei Münster

POL-MS: Einbruchsversuche in Kinderhaus - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nach mehreren Einbruchsversuchen in Kinderhaus am Dienstag (19.12.) sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte versuchten am Norderneyweg im Zeitraum von 20:40 Uhr bis 21:05 Uhr an zwei Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstüren aufzuhebeln und beschädigten diese. An einer weiteren Anschrift auf dem Norderneyweg hebelten unbekannte Täter in der Zeit von 17:50 Uhr bis 19:10 Uhr die Haustür auf, gelangten in den Keller des Mehrfamilienhauses und brachen gewaltsam in ein Kellerabteil ein. Hier durchwühlten sie die Schränke und flüchteten anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Auch auf dem Langeoogweg versuchten Unbekannte im Zeitraum von 6 Uhr - 20 Uhr die Türen von zwei Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Auch hier flüchteten sie unerkannt und ohne Beute.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

