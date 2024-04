Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: "Vision Zero": Motorradsicherheitsaktion "Bikers Welcome" am Sonntag, 05.05.24, in Kißlegg

Kißlegg/Landkreis Ravensburg (ots)

Ganz ums Thema Motorrad wird sich alles beim Motorradsicherheitstag am Sonntag, den 5. Mai 2024, in Kißlegg drehen. Ab 13 Uhr wird das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg mit Partnern des Verkehrssicherheitsrats des Landkreises Ravensburg im Rahmen der Bekämpfung von schweren Motorradunfällen mit seinem Mobilen Informationsstand (MobIS) vor Ort sein. Neben spannenden Informationen zu den Hauptunfallursachen Raserei, Ablenkung und Rauschmittelkonsum geben die Beamten wichtige Infos zum Thema Lärm. In diesem Kontext können sich Bikerinnen und Biker über ein anspruchsvolles Quiz und mit ein bisschen Glück über spektakuläre und kostenfreie Motorradsicherheitstrainings als Gewinn freuen. Auch erfahrene Polizeibeamte der Verkehrs- und Autobahnpolizei mit ihren dienstlichen Motorrädern stehen Rede und Antwort. Hier unterstützen die Kollegen quasi mit ihrer Expertise von "Biker zu Biker".

Weitere Beteiligte mit eigenen Info-Ständen werden die Verkehrswacht Württemberg-Allgäu, das Deutsche Rote Kreuz Wangen sowie der ADAC sein.

Bei schlechtem Wetter findet der Ausweichtermin am 23. Juni statt.

