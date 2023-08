Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Grabstein gestohlen - Polizei sucht Hinweisgeber

Recklinghausen (ots)

Die Polizei bittet die Bürgerinnen und Bürger um Hinweise. Zwischen Mittwoch (10 Uhr) und Sonntag (19 Uhr) wurde ein Grabstein in Form eines Flugzeugs vom Friedhof an der Tiroler Straße gestohlen. Auf den Flügeln wurden Name, sowie Geburts- und Sterbedatum einer Person eingraviert. Der Grabstein ist aus Marmor. Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell