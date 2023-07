Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Unfall auf Autobahn (Fotos)

Schüttorf (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem Opel die A 31 bei Schüttorf in Fahrtrichtung Emden. In Höhe der Gemarkung Suddendorf geriet der PKW des Mannes vermutlich aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Opel zunächst mit der Mittelschutzplanke. Von dort aus schleuderte der Wagen nach rechts und kam im Grünstreifen auf dem Dach zum Lingen. Der Fahrzeugführer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe am verunfallten Fahrzeug und des großen Trümmerfeldes auf den Fahrstreifen der Autobahn war die Feuerwehr Gronau vor Ort im Einsatz. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle für mehrere Stunden voll gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Lingen und den alarmierten Rettungskräften war zudem die Autobahnmeisterei Schüttorf vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

