POL-HRO: Angesengte Möbelteile auf Herdplatten lösen Polizeieinsatz aus

Rostock (ots) - In den späten Abendstunden des gestrigen Dienstags informierte ein Wachdienst die Rostocker Polizei, da mehrere Alarme im Verkaufsraum eines in der Innenstadt ansässigen Discounters ausgelöst wurden. Der 23-jährige eritreisch-saudiarabische Einbrecher hatte sich zunächst gewaltsam Zutritt in den Einkaufsmarkt verschafft und es gezielt auf Nahrungsmittel sowie Elektroartikel abgesehen. Als die ...

mehr